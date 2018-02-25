مستشفى السعودي الألماني بالقاهرة يحصل على  شهادة ” jci ”               

سعيد العجل(صدى):

قامت إدارة المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة ممثلة بالدكتور محمد حبلص المدير العام للمستشفى بتكريم المدراء المتميزين والأطباء والممرضات والإداريين العاملين بالمستشفى ، وذلك بمناسبة حصول المستشفى على شهادة ( jci )حيث تعتبر أعلى شهادة للجودة .

من جهته أكد الدكتور حبلص في كلمته بهذه المناسبة أن هذا التكريم هو أقل ما يمكن أن يتم تقديمه للعاملين بالمستشفى بهذه المناسبة السعيدة ، لأنه لولاههم ووجهودهم التي بذلوها بإخلاص وتفانٍ بالعمل ، ومن قبل ذلك توفيق الله تعالى ، لما وصل المستشفى إلى ما وصل إليه من هذه المكانة الكبيرة التي أهلته للحصول على أعلى شهادات الجودة والتميز .

وأكد حبلص في ختام كلمته بالحفل الذي حضره أكثر من ( 400 ) من العاملين بالمستشفى أن هذا التكريم ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة جديدة من التفاني والجد والاجتهاد ، لأنه بعد وصول هذا الطاقم الطبي إلى هذه المكانة لا يمكن لأي أحد منهم أن ينحدر إلى أقل منه ، بل إنه لا بد من المثابرة والاجتهاد بغية تحقيق مستويات أعلى وأعلى دائماً شاكراً للجميع جهودهم المقدمة .

صرح بذلك مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمجموعة المستشفيات السعودي الألماني الأستاذ أحمد مجاهد .