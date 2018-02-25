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كراني: التراكم الرعدي الممطر تلاشى تماما على معظم المناطق

كراني: التراكم الرعدي الممطر تلاشى تماما على معظم المناطق
عادل الحربي (صدى):

أكد خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن التراكم الرعدي الممطر تلاشى بشكل كامل عن أجواء العاصمة الرياض والمنطقة الوسطى ووادي الدواسر وشرقاً للربع الخالي.

وأشار ” كراني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إلى أنه وبعد دراسة محاور التحرك بصورة علمية، فسيتم التلاشي عن المنطقة الشرقية بعد ساعتين من الآن، على أن ينحصر على الإمارات وسلطنة عمان.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 9006 ] نشر منذ 2 ساعتين

شكرا استاذنا الغالي حسن كراني

شكرا لاصغائكم مع احلى الأماني

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