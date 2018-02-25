كراني: التراكم الرعدي الممطر تلاشى تماما على معظم المناطق
أكد خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن التراكم الرعدي الممطر تلاشى بشكل كامل عن أجواء العاصمة الرياض والمنطقة الوسطى ووادي الدواسر وشرقاً للربع الخالي.
وأشار ” كراني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إلى أنه وبعد دراسة محاور التحرك بصورة علمية، فسيتم التلاشي عن المنطقة الشرقية بعد ساعتين من الآن، على أن ينحصر على الإمارات وسلطنة عمان.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9006 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرا استاذنا الغالي حسن كراني
شكرا لاصغائكم مع احلى الأماني
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
الأستاذ حسن كراني حفظه الله
هو الباقي من جيل الطيبين
آهـ قل للزمان عود
مستحيل الزمن يعود والله