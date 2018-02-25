رغم اكتساح جيرونا.. البرسا يتلقى ضربات موجعة

ماجد محمد(صدى):

واصل البرسا، أمس السبت، تلقي الضربات، على الرغم من انتصاره الكاسح الذي حققه على فريق جيرونا، في إطار الجولة الـ25 من دوري إسبانيا بـ 6 أهداف مقابل هدف.

واخترق فريق البرسا عدد من الإصابات، حيث أُصيب اللاعب جيرارد بيكيه أمس، خلال المباراة في تدخل قوي مع لاعب جيرونا بيري بونس، ليتم استبداله.

و تعرض أيضًا اللاعب سيميدو لإصابة عضلية غادر على إثرها الملعب، وعلى جانب أخر حصل اللاعب جوردي ألبا على البطاقة الصفراء الخامسة له هذا الموسم، ليغيب عن مواجهة الفريق الخميس المقبل أمام لاس بالماس.