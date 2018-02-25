وفاة نجمة بوليوود سريديفى كابور إثر تعرضها لسكتة قلبية حادة

نورة الشهري(صدى):

أكدت مصادر إعلامية في الهند اليوم الأحد، وفاة نجمة بوليوود الأسطورية الممثلة سريديفى كابور عن عمر يناهز 54 عامًا، وذلك إثر تعرضها لسكتة قلبية، حيث توفيت كابور في مدينة ” دبي ” بالإمارات خلال حضورها حفل زفاف أحد أفراد عائلتها.

والجدير بالذكر أنها على مدى 5 عقود لعبت دور البطولة في أكثر من 150 فيلما أبرزها ” تشاندى ” و ” تشالباز ” و ” سادما “.

وشاركت سريديفى في عدد من الأفلام بلغات مختلفة من بينها ” التاميل ” و ” التيلوجو” و ” مالايالام ” و ” كانادا ” قبل أن تظهر في بوليوود عام 1978.

مع العلم أن كابور قد انقطعت لمدة 15 عامًا عن التمثيل منذ عام 1997 قبل أن تعود إلى الساحة مجددًا في الفيلم الكوميدي الدرامي ” إنجليش فينجليش ” في عام 2012.