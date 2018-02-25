فاسكيز: بنزيما لاعب رائع
علق لوكاس فاسكيز لاعب ريال، على موقف نجم الفريق كريستيانو رونالدو الذي أهدى كريم بنزيما ضربة جزاء ليسجل خلال مواجهة ألافيس، أمس السبت، قائلًا إنه سعيد بتلك اللافتة.
وأضاف ” فاسكيز ” : ” كريستيانو أظهر روح الفريق الحقيقية مع كريم الذي يستحق الهدف، أنا سعيد من أجل كريم لأنه لاعب رائع ” ، مشيدًا بأداء بنزيما في ظل الضغط الذي يتعرض له حيث صنع هدفين وسجل أخر.
وعن المنافسة على الدوري الإسباني، قال: ” أرى أنني في حالة جيدة، وسعيد بالفرص و الدقائق التي يمنحها لي المدرب زيدان، وحظوظنا في الفوز بالليجا مازالت قائمة، ولكن علينا الانتصار في جميع مبارياتنا ” .
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