فاسكيز: بنزيما لاعب رائع

طلال الغامدي(صدى):

علق لوكاس فاسكيز لاعب ريال، على موقف نجم الفريق كريستيانو رونالدو الذي أهدى كريم بنزيما ضربة جزاء ليسجل خلال مواجهة ألافيس، أمس السبت، قائلًا إنه سعيد بتلك اللافتة.

وأضاف ” فاسكيز ” : ” كريستيانو أظهر روح الفريق الحقيقية مع كريم الذي يستحق الهدف، أنا سعيد من أجل كريم لأنه لاعب رائع ” ، مشيدًا بأداء بنزيما في ظل الضغط الذي يتعرض له حيث صنع هدفين وسجل أخر.

وعن المنافسة على الدوري الإسباني، قال: ” أرى أنني في حالة جيدة، وسعيد بالفرص و الدقائق التي يمنحها لي المدرب زيدان، وحظوظنا في الفوز بالليجا مازالت قائمة، ولكن علينا الانتصار في جميع مبارياتنا ” .