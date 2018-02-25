بالصور.. ريكي مارتن يصدر دويتو جديد لكل محبيه بعنوان ” Fiebre “

أماني الغامدي(صدى):

طرح النجم العالمي ريكى مارتن ” كليب جديد ” بعنوان ” Fiebre ” ، وهو دويتو مع وايزن ويندل وهم مغنيات من بورتريكو يمتلكان شعبية كبيرة بين عشاق الموسيقى وصناعها.

مع العلم أن أغنية ” Fiebre ” متاحة الآن على ” iTunes ” ، وظن عدد كبير من محبي ومعجبين النجم البالغ من العمر 46 عاما أن هذه الأغنية الإسبانية ستكون واحدة من ألبوم ريكى مارتن القادم والذي سيطلقه بعد غياب عن الساحة.

والجدير بالذكر أن آخر ألبوماته كان عام 2015 وهو ” Quien Quiera Escuchar “.