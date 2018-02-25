173 قضية ملكية فكرية في المحاكم خلال سنتين

نايف السالم(صدى):

أعلن مصدر عدلي، أن عدد القضايا التي سجلتها المحاكم العامة والتجارية، و تدخل تحت مسمى ” الملكية الفكرية ” ، بلغت 173 قضية، خلال عامي 1483 و 1439 هـ.

وأشار المصدر، إلى أن هذه القضايا كانت ضمن القضايا المقيدة، والتي استقبلتها المحاكم الابتدائية ما بين العامة والتجارية، وخاصة قضايا العلامة التجارية.

من جانبه، أوضح المستشار القانوني والمحامي الدكتور عمر، أن قضايا الملكية الفكرية تتضمن الآتي: ” الاعتداء على العلامات التجارية لشركات معروفة أو مؤسسات، قضايا حق المؤلف وسرقة الأشعار والقطع الموسيقية وبراءة الاختراع والنصوص المسرحية وغيرها ” .