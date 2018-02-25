عواصف رعدية تتسبب في مصرع امرأة سبعينية بأمريكا

واشنطن(صدى):

حدثت عواصف رعدية بوادي ” مسيسبي ” حتى ولاية أوهايو الأمريكية، تسببت في مصرع امرأة بـ ” كنتاكي ” ، وهددت بالمزيد من الفيضانات، في منطقة شهدت بالفعل، عمليات إجلاء؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأوضحت مصادر، أن المرأة تبلغ من العمر 79 عام، عاما توفيت في منزلها الريفي، بالقرب من لوجان في ” كنتاكي ” ، بسبب العاصفة فيما يبدو، حيث ذكرت إدارة الطوارئ أن المرأة وزوجها، الذى لم يصب بأذى، لم يسمعا صافرة الإنذار.

ومن الجدير بالذكر، أن الفيضانات، أودت بحياة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، بينهم طفلة عمرها عام في ميتشجان، وأجلت السلطات مئات الأشخاص، خلال الأيام الماضية، مع وصول المياه إلى منازلهم والطرق القريبة.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أنها أصدرت تحذيرات من حدوث فيضانات، لمعظم المنطقة التي شهدت سقوط أمطار في الأسبوع الماضي، وأعلن إيريك هولكومب، حاكم ” إنديانا ” ، حالة الطوارئ في 11 مقاطعة؛ بسبب الأضرار التي أحدثتها الفيضانات الواسعة.