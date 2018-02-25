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أب يجبر طفله الرضيع على التدخين

أب يجبر طفله الرضيع على التدخين
جاكرتا(صدى):

أقدم رجل إندونيسي يبلغ من العمر 36 عاماً ، على الإساءة لطفله الصغير البالغ تسعة أشهر فقط ، عقب إجباره على تدخين سيجارة .

حيث قام الأب بوضع سيجارة في فم ابنه، ثم أجبر زوجته على التقاط صورة له ، قام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المزاح .

فيما ألقت الشرطة الاندونيسية القبض على الأب فور نشر الصورة وتداولها بين المتابعين .

وأوضحت وسائل الإعلام الاندونيسية ، إنه لا توجد تهمة محددة في القانون الإندونيسي لتشجيع الأطفال على التدخين، لكن قد يواجه الأب الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر بموجب قانون حماية الأطفال.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1680 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب واللي صور بعد يتعاقب

[ عدد التعليقات: 6675 ] نشر منذ 2 ساعتين

امحق ابو هذا هو القدوة لا بالعون ضاعوا أجيال اذا هذا الابو

[ عدد التعليقات: 9006 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

يمكن مش ولده

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