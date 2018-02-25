أبرزها إرشاد الباحثين عن عمل.. أدوار مركز توظيف غرفة ينبع

علي القحطاني (صدى):

كشف رئيس غرفة ينبع، مراد العروي، عن دور مركز التوظيف الذي سيتم تدشينه قريباً بالغرفة، مشيراً إلى أنه سيعمل على تقديم خدمات التوظيف وفق أفضل التقنيات والممارسات في هذا المجال، من خلال نظام إلكتروني.

وأضاف ” العروي “، أن المركز سيمكن الباحثين عن العمل من تسجيل بياناتهم وعرض مؤهلاتهم وخبراتهم، كما يتيح لأصحاب الأعمال ومسؤولي التوظيف في الشركات الاطلاع على بيانات المتقدمين.

وأوضح أن المركز سيقدم الخدمات الاستشارية للمنشآت والحلول والاقتراحات، التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة في الموضوعات الخاصة بشؤون التوظيف واختيار الكوادر الملائمة للعمل.

ولفت إلى أنه بمثابة مرشد مهني للباحثين عن العمل، وسيعمل على تنظيم اللقاءات الوظيفية.