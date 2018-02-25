زيدان يعلق على هدية الدون لـ ” بنزيما “

نواف السالم(صدى):

شهدت مواجهة الريال أمس أمام ألافيس في إطار الدوري الإسباني موقف رائع للنجم كريستيانو رونالدو، الذي دعم المهاجم كريم بنزيما من خلال إهداؤه لركلة جزاء بدلًا من أن ينفذها.

وفاز الريال بـ 4 أهداف نظيفة، في مباراة رائعة، واصل خلالها المالكي تألقه الذي بدأ خلال المباريات الأخيرة له.

وفي هذا الصدد أشاد مدرب الفريق زين الدين زيدان بما فعله الدون، بجانب تحية الجماهير التي نالها اللاعب بعد موقفه مع بنزيما.

وقال ” زيدان ” : ” أنا سعيد جداً بلفتة رونالدو. هذه لقطة تعكس روح الفريق وهو تصرف مذهل. كريم لعب بشكل رائع جداً واستحق التسجيل، إذ ساهم كثيراً في صناعة اللعب والفرص “.

وتابع: ” بنزيما يلعب تحت ضغط كبير، لكنه يتعامل مع الأمر بشكل جيد جداً، وأنا سعيد بطريقة لعبه وأنه سجل هدفاً. يجب دائماً الاعتماد على بنزيما في أكثر المباريات، لأنه دائماً ما يثبت مدى أهميته كلاعب “.