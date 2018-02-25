ريبروف: روحنا المعنوية تغلبت على النقص العددي

ماجد محمد(صدى):

قال سيرغي ريبروف مدرب الاهلي، إن الروح العالية للاعبيه خلال مواجهة الفيحاء، استطاعت في أن تتغلب على النقص العددي الذي يعاني منه الفريق، في مباراة الأمس في إطار دور الـ 8 من كأس الملك.

وأوضح ريبروف، أن الفيحاء كان منظم في المباراة، وعلى علم بطريقة الأهلي في اللعب، إلا أن لاعبيه رغبوا في تحقيق الفوز.

وأشاد بأداء حارس المرمى باسم العطا الله، قائلًا إنه قدم أداء جيد في مباراة كبيرة، مشيرًا إلى أن الأهلي خاض المباراة بقائمة جديدة لأول مرة وهو أمر صعب.