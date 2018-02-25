بالصور.. تعليق ” الشمالية ” على تنظيف الأرصفة بالماء و الصابون

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة الحدود الشمالية، أن تنظيف الأرصفة بالماء والصابون، يعد آلية عمل لدى الأمانة، مشيراً إلى أنه أمر ليس جديداً وأنها نفذته كثيراً من قبل.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” إشارة إلى ما تم نشره في بعض المواقع في تويتر بخصوص قيام الأمانة بتنظيف الأرصفة بالماء والصابون: نود أن نوضح بأن ما تقوم به الأمانة ليس جديداً وإنما هي آلية عمل لديها، وقد سبق أن نفذت ذلك كثيراً وتم نشره عبر حسابها والصورة أدناه توضح ذلك بالتاريخ “.