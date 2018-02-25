محادثة مثيرة للجدل بين ترامب ورئيس المكسيك تتسبب في إلغاء لقائهما

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس المكسيكي أنريكي بينيا نييتو، عن تأجيله لزيارته إلى الولايات المتحدة بعد محادثة هاتفية مثيرة للجدل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح مصدر في الإدارة الرئاسية في المكسيك، اليوم الأحد، : ” إن المحادثة الهاتفية المثيرة بين بينيا نييتو وترامب جعلت الأخير يشعر بالغضب والإحباط منه. ”

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم تأكيد مثل هذا الاجتماع نتيجة لذلك، قائلًا: ” إن الإدارة الرئاسية في المكسيك لم تؤكد أبدًا موعد حصول هذه الزيارة وكما نفهم فإن البيت الأبيض أيضًا لم يحدد موعدها. ”

وجدير بالذكر، أنه كانت زيارة بينيا نييتو إلى واشنطن مقررة في فبراير أو مارس إلا أن الطرفين قررا تأجيلها دون الإفصاح رسميًا عن الأسباب، ولم يستطع ترامب قبول موقف المكسيك من بناء الجدار الحدودي الذي جعل منه الرئيس الأمريكي أحد أهم وعوده الانتخابية.