عبدربه هادي: الأعمال الإرهابية لن تثني الشعب عن الانتصار لإرادته

فهمي محمد(صدى):

أوضح الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إن العناصر الإرهابية ومَن يساندها ويموّلها تحاول عبثًا أن تعكر صفو الأمن والاستقرار الذي تشهده مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن.

وأكد عبدربه هادي، أن تلك الأعمال لن تُثني الشعب عن الانتصار لإرادته الحقة في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، أن الأجهزة الأمنية، ماضية في مهمتها الأولى لمكافحة ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وضبط الإرهابيين وكشف أوكارهم وتسليمهم للقضاء ومحاكمتهم وتطبيق أحكام القانون فيهم.

وكان ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبدربه منصور هادي بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، عقب الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر قوات مكافحة الإرهاب في منطقة جولدمور بمديرية التواهي في عدن.

وجدير بالذكر، إنه كشفت وزارة الداخلية اليمنية، في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الهجوم الإرهابي، أسفر عن مقتل جندييْن اثنين وإصابة ثلاثة وخمسين بينهم مدنيون؛ وفق حصيلة أولية.