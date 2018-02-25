ارتفاع قتلى غارات الغوطة الشرقية إلى 519 قتيلا خلال أسبوع

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري، صباح اليوم الأحد، ارتفاع أعداد القتلى في الغوطة الشرقية المحاصرة لليوم الثامن على التوالي؛ إثر غارات النظام السوري على المدينة.

وأوضح المرصد أن أعداد القتلى ارتفعت منذ أسبوع إلى 519 قتيلًا من بينهم 127 طفلًا، كما ارتفعت أعداد الجرحى جراء الغارات إلى 2514 شخصًا.

وأشار إلى أن حصيلة الضحايا قابلة للارتفاع في ظل استمرار الحصار والغارات لليوم الثامن على التوالي، كما يوجد عشرات المفقودين تحت الأنقاض حتى الآن.