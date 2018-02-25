” العروي ” يوضح أهداف دراسة الخارطة الاقتصادية للمحافظة

عادل الحربي (صدى):

أوضح مراد العروي، رئيس غرفة ينبع، أن الغرفة تسعى من خلال دراسة الخارطة الاقتصادية للمحافظة والمناطق المجاورة، إلى تقديم تصور واضح ووضع خريطة اقتصادية للمحافظة مرتبطة بأهداف رؤية 2030.

وأشار رئيس غرفة ينبع، إلى أن الدراسة تتناول منظومة التنمية الاقتصادية في المحافظة والمناطق الخاضعة لإشرافها، بشكل كامل من أجل توفير بيئة متميزة ترتقي بفكرة مزاولة الأعمال.

كما بيَّن أن الدراسة ستغطي قطاعات: التجارة والصناعة والعقار والسياحة والزراعة والخدمات والصحة والتعليم والبيئة والتعدين.

وأضاف ” العروي ” ، أن الدراسة سينتج عنها كشاف استثماري يحتوي على حصر للإمكانات والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة والمناطق الأخرى، وكذلك الفرص الصغيرة وما دون الصغيرة لصالح الرياديين من شباب وشابات الأعمال.