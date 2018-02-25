الأسباب الحقيقية وراء الإطاحة بـ ” دياز “

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن كواليس إطاحة نادي الهلال بمدربه رامون دياز، والأسباب وراء إقالته.

وقالت المصادر، إن القرار تم إصداره نتيجة لعدد من الأسباب وليس فقط هزيمة الزعيم في ثاني مواجهاتة الأسيوية.

وأشارت إلى أن الجهاز الإداري للنادي تشاور قبل اتخاذ القرار؛ الذي رأى أن دياز اختلف أداؤه مع الزعيم وبات يفتقد للجدية في العمل، ويعاني من الفتور، واختياراته كانت غير موفقة للتشكيل في المباريات الرسمية، وتلك الأسباب جميعها عجلت بقرار إقالته.

أقال الهلال دياز عقب مباراة الفريق أمام استقلال طهران التي انتهت بفوز المنافس بهدف، وكلفت مدرب الفريق الأولمبي الهلالي خوان براون بمهام دياز لحين التعاقد مع مدرب جديد.