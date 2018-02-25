حارس مرمى القادسية: قادرين على شل هجوم الفيصلي

ماجد محمد(صدى):

أشار حارس مرمى القادسية، فيصل مسرحي، إلى أهمية مواجهة فريقه اليوم الأحد أمام الفيصلي في إطار دور الـ 8 من كأس الملك.

وقال ” مسرحي ” ، إن فريقه قادر على اقتناص الفوز أمام الفيصلي، مضيفًا أن جميع اللاعبين مستعدين للمباراة وروحهم المعنوية مرتفعة.

وأكد على أنه لا ينقص الفريق إلا الأداء داخل الملعب؛ لحسم نتيجة المواجهة، والتأهل للدور قبل النهائي من المسابقة.

وأوضح أن خط دفاع القادسية قادر على إبطال فعالية هجوم الفيصلي، وشل خطورتهما