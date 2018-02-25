في أول أيام إطلاقها.. ” لتبقى ” تناشد المستهلكين بترشيد استهلاك الكهرباء

عادل الحربي(صدى):

ناشدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة ” لتبقى ” ، اليوم الأحد، المستهلكين بترشيد استهلاك الكهرباء؛ للمحافظة على الطاقة وإدامتها.

ونشرت الحملة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” صورة تعبر عن أهمية ترشيد الكهرباء ومصير العالم في حالة الإسراف، قائله ” ترشيد استهلاكها يعني ديمومة نموها ..لتبقى طاقتنا لنا ولأبنائنا “.

حيث أطلق مركز كفاءة الطاقة، اليوم الأحد، حملته التوعوية تحت شعار ” #لتبقى ” والتي تعد الأضخم من نوعها، و تهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقاءها لنا ولأبنائنا دون أن يكون لذلك أي تأثير على رفاهية المواطن.

وتستمر الحملة لمدة 5 أسابيع بدءً من اليوم، مستعرضة خلالهم المتغيرات المتعلقة بالطاقة واستهلاكها خلال العقود الماضية، وكيفية المحافظة عليها لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية الحالية والمستقبلية، مع ترسيخ العديد من المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال عرض جميع الرسائل والنصائح التي قدمتها الحملات التوعوية السابقة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة

كما يسعى القائمون على الحملة للوصول إلى مختلف فئات وأفراد المجتمع في مدن المملكة عبر استخدام جميع وسائل التواصل المتاحة منها وسائل الإعلام التقليدي، بالإضافة إلى التركيز على أغلب وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الشهيرة على شبكة الانترنت، فضلًا عن مختلف لوحات الطرق في جميع مدن المملكة، كما يمكن التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع الحملة المتميز (هنا ) .