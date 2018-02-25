مراد العروي: نسعى لإقامة الحفل السنوي لرجال الأعمال كل عام

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس غرفة ينبع، مراد العروي، أن الثلاث السنوات المدة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة ستشهد انطلاق العديد من البرامج التي تختص باهتمامات رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة وتلبي طموحاتهم.

وأضاف ” العروي “، أنه سيتم الحرص على التحسين المستمر لبيئة العمل ،وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتطوير الأدوات والأنشطة.

وأشار رئيس غرفة ينبع، أن الحفل السنوي لرجال الأعمال الذي سيتم إقامته قريباً، يعد واحد من الفعاليات التي يسعى المجلس لتأصيلها كل عام لتقديم أفضل الخدمات وزيادة التفاعل مع رجال الأعمال، لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الغرفة استعدت له مبكراً، عبر تقديم الدعوات إلى عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.