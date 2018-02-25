” الترفيه ” تسمح للنساء بالمشاركة في عروضها

حمود العنزي(صدى):

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، عن قرار الهيئة بتعديل الشروط الخاصة، بترخيص الفعاليات، والسماح للنساء بالمشاركة في العروض الترفيهية الحية.

وأوضح ” بافرط ” أن الهيئة سمحت بمشاركة النساء، في الفعاليات الترفيهية، عدا الحفلات الغنائية، التي لا يُسمح للنساء، بتقديمها سوى في الفعاليات الخاصة، بالنساء فقط.

وذكر أن تم إقامة عدد من الفعاليات، خلال الفترة السابقة، شاركت فيها عناصر نسائية، منها مسرحية نسائية كويتية عُرضت أمام العائلات.

كما أشار إلى أن الهيئة، تجري تحديثات مستمرة، على إجراءاتها، وأنه تم تقليص الاشتراطات، التي تطلبها الهيئة من المنظمين؛ للترخيص للفعاليات الترفيهية، من تسعة اشتراطات مختلفة، إلى ثلاثة اشتراطات فقط.