نوال الكويتية نجمة حفل الشارقة في مارس المقبل

نورة الشهري(صدى):

تطل الفنانة نوال الكويتية على مسرح المجاز بالشارقة يوم 16 مارس المقبل، لإحياء حفلًا كبيرًا ضمن مجموعة الحفلات التي أعلن عنها المسرح لهذا الموسم، والتي تبدأ الجمعة 2 مارس بحفل للفنان عدنان سامي، ويعقبها يوم 9 مارس حفل نجوى كرم وملحم زين، وتختتم الفعاليات بحفل الفنان سامي يوسف الجمعة الموافق 6 إبريل.

حيث نشرت الفنانة نوال الكويتية على صفحتها الخاصة على تطبيق ” إنستجرام ” فيديو لحفلها في الشارقة برفقة الفنان عبادي الجوهر.

والجدير بالذكر أن آخر الحفلات التي أحيتها الفنانة نوال الكويتية كانت حفل محافظة الأحمدي السنوي الذي رافقها فيه الفنان عبد الله الرويشد، وسبقها حفلها برفقة الفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن مهرجان فبراير الكويت، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا.