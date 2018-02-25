رئيس غرفة ينبع: نعمل على وضع خارطة اقتصادية للمحافظة

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة ينبع، مراد العروي، أن المجلس يعمل على وضع خارطة اقتصادية لمحافظة ينبع والمناطق الخاضعة لنطاق إشراف الغرفة، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ” العروي ” ، إلى أنه تم تفعيل دور الغرفة في مجال التواصل مع قطاع الأعمال، وذلك من خلال عقد العديد من الملتقيات واللقاءات والمشاركات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن عدد المشتركين في هذه الملتقيات زاد بنحو 12% من عام 1438 هـ بالمقارنة بالعام الذي يسبقه.

وأشار إلى أن المجلس يعمل على زيادة عدد المشتركين إلى 10 آلاف بنهاية 2020، لافتاً إلى أن الغرفة تركز في أنشطتها الجديدة على الجوانب المعلوماتية وتقديم الاستشارات وخدمات التدريب والتعليم الإلكتروني إضافة إلى الاهتمام باللجان المتخصصة وتطوير مشاركة المرأة في الاقتصاد.