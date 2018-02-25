مقتل 14 حوثيا في مواجهات عنيفة بالساحل الغربي

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، صباح اليوم الأحد، مقتل 14 عنصر من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الساحل الغربي إثر مواجهات عنيفة مع المقاومة اليمنية.

وأوضحت المصادر أن الساحل الغربي يشهد مواجهات عنيفة بين مليشيا الحوثي الإرهابية والمقاومة اليمنية المدعومة من القوات الإماراتية المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة، مخلفين ورائهم العديد من الخسائر في صفوف الحوثيين.