” الدوسري ” : القادسية سيعاني أمام الفيصلي

نواف السالم(صدى):

قال حمد الدوسري مدرب القادسية السابق، إن مواجهة كأس الملك اليوم التي تجمع فريقه السابق والفيصلي، صعبة للغاية.

وأضاف ” الدوسري ” ، أن الفيصلي فريق قوي، ويجب على القادسية أن يدرك هذا الأمر قبل خوض المواجهة.

وقال: ” القادسية سيعاني اليوم إذا استمر في تقديم المستويات السابقة، أمام الفريق العنابي “.

وأوضح أن القادسية يعاني من مشكلة في خط الدفاع، بالإضافة للبطء في وسط الملعب، متوقعًا أن يتم الدفع بإلتون جوزيه وبيسمارك، محذرًا من استبعاد بيسمارك؛ إثر الخلافات بينه وبين المدرب بندر باصريح.