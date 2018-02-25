القادسية والفيصلي في معركة اكتمال المربع الذهبي بكأس الملك

ماجد محمد(صدى):

يلتقي، اليوم الأحد، القادسية نظيرة الفيصلي، في معركة نارية جديدة في ختام دور الـ 8 من كأس الملك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في الساعة.

ويسعى القادسية بقيادة بندر باصريح إلى خطف الفوز من الفيصلي؛ للمنافسة على كأس الملك عقب ابتعادة عن مسابقة دوري المحترفين حيث يقبع القادسية في المركز الـ12، إلا أنه تأهل على حساب الهلال مما يجعل الجماهير تترقب مفاجأت جديدة اليوم.

ويدخل الفيصلي المواجهة بمعنويات المرتفعة بعد تحقيقة نتائج جيدة في دوري المحترفين واقترابه من المربع الذهبي حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري.