يسرا تعود لاستكمال تصوير مسلسل بني يوسف بعد إتمام شفائها

أماني الغامدي(صدى):

عادت النجمة يسرا اليوم الأحد لتستكمل تصوير مسلسلها ” بني يوسف “، والمقرر عرضه في رمضان المقبل في مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعدما حصلت على إجازة لمدة 5 أيام لتعرضها لإصابة في القدم أثناء التصوير.

حيث كانت يسرا انتهت من تصوير 3 أسابيع كاملة من العمل الذي تجسد من خلاله مستشارة قضائية في المحكمة الدستورية، تتعرض لأزمة نفسية بعد فقدان ابنها الوحيد، وتبدأ رحلة البحث عنه، ومع تصاعد الأحداث تتعرض للسرقة والنصب وخلافه.

ويُعد اسم ” بني يوسف ” هو اسم مؤقت للمسلسل، ويكتبه ثلاثة من المؤلفين الشباب هم أمين جمال، وإبراهيم محسن، وخالد أبو بكر، ويخرجه محمد على، ويشارك في بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر،أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، لطيفة فهمي، إنجى أبو زيد، عبد الرحيم حسن، محمود فارس، وهدى المفتى ونجلاء بدر، إنتاج جمال العدل.