183.8 مليار ريال سحوبات نقدية في 3 شهور

علي القحطاني(صدى):

بلغت إجمالي العمليات المنفذة عبر أجهزة الصراف الآلي ” مدى، المصارف ” للسحوبات النقدية، خلال الربع الرابع من عام 2017، 183.8 مليار ريال.

وذكر تقرير التطورات النقدية لمؤسسة النقد العربي ” ساما “، أن القيمة الإجمالية لنظام ” سريع ” شهد تراجعاً بنسبة 9.4%، مسجلاً حوالي 13 مليار ريال، بينما كان مجموع قيم مدفوعات النظام المفردة 12546.6 مليار ريال، فيما سجلت المدفوعات المجمعة 705.9 مليار ريال لتسجل عمليات سريع بنوعيه 13,258,4 مليار ريال.

وأوضح التقرير أن نقاط البيع سجلت مبيعات بـ53.5 مليار، وسجلت غرف المقاصة 1.2 مليون شيك بـ125.2 مليون ريال، فيما كان إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصراف الآلي في الفترة نفسها 524.8 مليون عملية، بـ 183.8 مليار ريال.

وبيَّن التقرير أن غرف المقاصة شهدت نحو 1.2 مليون شيك، بقيمة 125.2 مليار ريال.