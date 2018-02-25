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رفع الشراء عبر بطاقة ” مدى ” يستهدف السيارات والسياحة

رفع الشراء عبر بطاقة ” مدى ” يستهدف السيارات والسياحة
عادل الحربي(صدى):

صرَّح طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرية بالبنوك السعودية، بأن قرار رفع الشراء عبر بطاقة ” مدى ” بنقاط البيع، يستهدف قطاع التذكرة الشرائية المرتفعة.

وأضاف ” حافظ ” ، أنه يأتي على رأس هذا القطاع: ” معارض السيارات والسفر والسياحة والمجوهرات والمفروشات والأثاث المنزلي والاستيراد والتصدير والعقارات “.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، قد أصدرت قرار برفع حد الشراء عبر بطاقة ” مدى ” بنقاط البيع إلى 200 ألف ريال.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2588 ] نشر منذ 4 ساعات

عمليات الشراء بواسطة البطاقات تحتاج الى مزيد من المرونه-وكذلك المزيد من الحرص والأمان-

[ عدد التعليقات: 3285 ] نشر منذ 4 ساعات

بونجورك ياسحاب .. 🌸
مختفي الحلو .. ولا عشان ويك اند هههههههههه تاخذ استراحه ☺️👍🏻

[ عدد التعليقات: 3285 ] نشر منذ 4 ساعات

ودايم عندهم مشاكل في الشبكه … ياريت يشوفو حل كمان ….. متعقده هههههههههههههههه 😂
كم مررره يقولو الشبكه👎🏻 😑

[ عدد التعليقات: 3285 ] نشر منذ 2 ساعتين

صبحنااااااا وباقي شويه ونقول مساء الخير .. والمترجم سحااااب خارج الخدمه…😕🔪

[ عدد التعليقات: 2588 ] نشر منذ 2 ساعتين

فين اترجم وليه ماختفي وانا شايف السكين اللي تذبح الحمبزانه حقت برق وتسلخ الضب حق راعي الددسن-لاعاد تخوفيني-

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة

الله المستعان الشركات وغيرها
طالع واكل نازل واكل ع راتب هذا الموظف
المسكين الذي تتعارك الشركات من اجل راتبه
لذا انصح الجميع اولكم انا حافظ ع قرشك الأبيض ليومك الأسود
تعلم ثقافة الإدخار

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