رفع الشراء عبر بطاقة ” مدى ” يستهدف السيارات والسياحة

عادل الحربي(صدى):

صرَّح طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرية بالبنوك السعودية، بأن قرار رفع الشراء عبر بطاقة ” مدى ” بنقاط البيع، يستهدف قطاع التذكرة الشرائية المرتفعة.

وأضاف ” حافظ ” ، أنه يأتي على رأس هذا القطاع: ” معارض السيارات والسفر والسياحة والمجوهرات والمفروشات والأثاث المنزلي والاستيراد والتصدير والعقارات “.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، قد أصدرت قرار برفع حد الشراء عبر بطاقة ” مدى ” بنقاط البيع إلى 200 ألف ريال.