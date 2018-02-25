أمير المدينة يشيد بأهمية مسابقة خادم الحرمين للقرآن الكريم

نايف السالم(صدى):

أشاد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بدور جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، مؤكدًا أنها تساعد في تشجيع وتربية النشء من البنين والبنات وحثّهم على حفظ كتاب الله وتدبُّر معانيه والتخلُّق بآدابه.

وأوضح الأمير فيصل، أن الجائزة تجسّد ثمرة عطاءات قرآنية مستمرة للمملكة التي أرست ركائزها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن على كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم -، وسار على نهجه من بعده أبناؤه، لافتًا إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين؛ حيث يُعتنى بالقرآن الكريم وتلاوته حفظًا وتجويدًا وتفسيرًا.

وأشار أمير المدينة المنورة إلى أن خادم الحرمين الشريفين سخر كل الإمكانات لخدمة القرآن الكريم وأهله، ومن أبرز مظاهر عنايته بكتاب الله، دعمه غير المحدود للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، وكذلك تنظيم ورعاية المسابقات المحلية والدولية.

وتابع الأمير فيصل بن سلمان: ” إن مضامين الجائزة وأهدافها المتبلورة بربط الأمة بالقرآن الكريم الذي هو مصدر عزّها في الدنيا وسعادتها في الآخرة تجعل منها رسالة سلامٍ تدعو إلى نبذ الغلو والتطرف، وإشاعة ثقافة الاعتدال والوسطية القرآنية. ”