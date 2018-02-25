إلزام أمريكي بدفع غرامة 4.5 مليون دولار بمتحف في الصين

بكين(صدى):

ألزمت الصين، شاب أمريكي، بدفع غرامة قدرها 4.5 مليون دولار؛ وذلك لسرقته إبهام تمثال من جيش ” التيراكوتا ” ، بعدما عبث به وكسره.

وفي هذا السياق، أوضحت إدارة المتحف، أنه يصعب ترميم مثل هذه التحف النادرة، التي لا تقدر قيمتها التاريخية والثقافية بثمن، مشيرة إلى أن تاريخ التمثال يعود إلى ما قبل 2200 سنة.