إلزام أمريكي بدفع غرامة 4.5 مليون دولار بمتحف في الصين
ألزمت الصين، شاب أمريكي، بدفع غرامة قدرها 4.5 مليون دولار؛ وذلك لسرقته إبهام تمثال من جيش ” التيراكوتا ” ، بعدما عبث به وكسره.
وفي هذا السياق، أوضحت إدارة المتحف، أنه يصعب ترميم مثل هذه التحف النادرة، التي لا تقدر قيمتها التاريخية والثقافية بثمن، مشيرة إلى أن تاريخ التمثال يعود إلى ما قبل 2200 سنة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9007 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههه هذا وهوسرق اصبع بس
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 2588 ] نشر منذ 3 ساعات
هذه الغرامه للتمثال كامل وليس للاصبع فقط
لان ادارة المتاحف تقول يصعب ترميم مثل هذه التحف النادره-
بمعنى انه افسد التمثال
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3285 ] نشر منذ 3 ساعات
والله سحاب ساحب علينا ولايرد … ههههههه ياهوووو صبحنا عليك
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1680 ] نشر منذ 3 ساعات
واهو خبل جت على اصبع يكسره ويسرقه هههههههههه اكيد كان منفس
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 2 ساعتين
دول حضارية
وانظمة صارمة
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 2588 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي يسحب عليك ان شاء الله يجيلوو سحاب يفرقووو بس بدون برد
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 2588 ] نشر منذ 2 ساعتين
وبعدين الحرامي يمكن ماكان يحتاج الا اصبع-
بس ماندري اي اصبع سرق-