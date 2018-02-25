كورتنى جونزاليس لأول مرة ضمن فريق عمل مسلسلBlindspot ‎

نورة الشهري (صدى):

انضمت الممثلة الأمريكية كورتنى جونزاليس، لفريق عمل الموسم الثالث من مسلسل الجريمة Blindspot.

و المسلسل ينتمي لفئة الجريمة، وهو من إعداد وتأليف مارتن جيرو، و تم عرضه لأول مرة على قناة ” إن بى سى ” في 21 سبتمبر عام 2015، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم مايكل جاستون، سوليفان ستابليتون، ماريان جان باتيست، روب براون، جايمى الكسندر، أشلى جونسون.

قصة المسلسل تدور حول العثور على حقيبة في ميدان تايمز بمدينة نيويورك، ودارت الشكوك أن بداخلها قنبلة، وعندما تقوم الشرطة بفتحها تجد بداخلها فتاة مرسوم على جسمها أوشام تدل على أنها ضابط في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكنها فاقدة الذاكرة، و تدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.