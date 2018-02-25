إنجاز 160 ألف عملية في محاكم وكتابات العدل خلال أسبوع

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العدل، عن إجمالي العمليات التي تمت في المحاكم وكتابات العدل خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن إجمالي العمليات بلغت 160489 عملية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تنفيذ 28.088 عملية، منها 17.027 عملية إحالة أو طلب، و6.783 حكم وقرار، بالإضافة إلى 4.233 محضراً.

وأضافت أنه تم إنجاز 56.262 عملية توثيق، منها 19.366 عملية على العقار و36.896 وكالة، لافتة إلى أنه تم إنجاز 76.139 عملية قضائية، منها 23.002 إحالة، و38.727 جلسة، 14.410 حكم وقرار.