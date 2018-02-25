بالفيديو.. شاب يلقي والده من شرفة منزله ورد فعل صادم للمارة
أرتكب شاب جريمة بشعة في حق والده حيث أقدم على إلقاء والده من شرفة منزله، عقب مشاجرة بينهما لينقل إلى المستشفى في حالة خطيرة .
وظهر الأب في مقطع فيديو متداول وهو يتشبث بالسور وجسده متدل خارج النافذة، التي يقف بها الابن، فما كان من الأخير إلا أن نزع يده متعمدا، ليسقط ويصطدم في طريقه ببروز من الدور الأسفل ، وسط ذهول المارة بالشارع الذين لم يحاولون انقاذه .هنا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9007 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1680 ] نشر منذ 3 ساعات
يالله يارب سترك
(وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا)❤️
الله المستعان