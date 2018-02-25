إيفانكا ترامب تلتقط “سيلفي” في نهائيات أولمبياد كوريا الجنوبية

واشنطن(صدى):

حضرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عدد من المباريات النهائية، خلال دورة الألعاب الشتوية بمدينة بيونج تشانج بكوريا الجنوبية وحرصت على التقاط السيلفى.

وبحسب صورا نشرتها وكالتى الأنباء الفرنسية ورويترز فإن إيفانكا حظيت باهتمام كبير خلال حضورها للمباريات كما حرص الجمهور التقاط صورا تذكارية معها .

كما حضرت إيفانكا ترامب، كبير مستشارى البيت الأبيض، وابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، المباراة النهائية لتزلج الرجال فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المنظمة فى مدينة بيونج تشانج الكورية الجنوبية، وكان برفقتها المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، وأعضاء الوفد الحكومى الأمريكى.