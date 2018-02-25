تحويل طلبات ” قرض بدون أرض ” من ” العقاري ” إلى ” الإسكان “
أعلنت وزارة الإسكان أنه تم تحويل طلبات المتقدمين بطلب قرض بدون شرط الأرض، من صندوق التنمية العقاري إلى الوزارة.
وأكدت الإسكان أنها تعمل حاليًا على تحديث منتج القرض، موضحه أنه فور الانتهاء من ذلك سيتم الإعلان عنه بكامل تفاصيله.
وأجابت الوزارة على استفسارات المتقدمين على منتج قرض بدون شرط الأرض، لافتة إلى أن كل ما عليهم هو الدخول على حسابهم في البوابة الإلكترونية للوزارة وتحديث بياناتهم.
هزيم[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 4 ساعات
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خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 3 ساعات
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سعد[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 ساعات
لو يحلونه من وزارة الاسكان الى الهيئة العامة للتراث ولاثار
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4057 ] نشر منذ 2 ساعتين
وزارة عايشه في تخبط
وين راحت المليارات الي رصدت للمواطنين ؟؟؟؟؟؟؟؟
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9007 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويستمر التخبط والمواطن يستمر في كتابة وصيته لاحفاده لاستلام السكن من وزارة الاسكان
الواقع[ عدد التعليقات: 5785 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا اخي افتحوا القروض مثل السابق البلد في حاجة البناء والأعمار والسكن والراحة النفسية والاستقرار خاصة أن اسمه قرض يعني راجع للصندوق لا محالة وهناك 280 مليار مرصودة جاهزة
اين الجهة التي تحمي حقوق المواطن![ عدد التعليقات: 572 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكلة:
أنا تقدمت في عام 2012 بطلب قرض بدون أرض وبعد فترة قصيرة أصبح لدي أرض وحدثت بياناتي لدى الصندوق قبل كم شهر..والآن أتفاجأ مثلكم بهذا القرار.
وهذا دليل على أنه فعلا الوزارة والصندوق يعيشان حالة تخبط..أو حالة من التحايل على الأنظمة والمواطنين..لأن من تقدموا بطلب القرض بدون الأرض يحق لهم الحصول على قرض من الصندوق العقاري لا من البنوك وبمبلغ 500000ريال
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4057 ] نشر منذ 57 دقيقة
نصيحه لا احد يقبل القرض المدعوم
يقولون لك تسدد القسط الشهري مثلا القسط كامل 5000 والدعم 2000
يقولون ينزل الدعم الـ 2000 بعد يومين والحقيقه ينزل شهر ويقطع شهرين
وانت الورطان يخصمون منك كامل القسط وانت روح طارد ورا دعمك عند الصندوق
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4057 ] نشر منذ 56 دقيقة
نظام الصندوق العقاري الجديد
الدولة خسرانه
والبنك كسبان
والمواطن ورطان
تناهيد القلب[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 33 دقيقة
ارحمونا الله لايرحمكم
خالداحمدالزهراني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 دقيقة
لاماذا ياوزارة الاسكان تقومين بحذف اثنين من اولادي علمن انهم مازالو طلاب في المدرسه واحد ثلاث ثانوي والثاني في الكليه
عبدالله[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 15 دقيقة
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
رااايق[ عدد التعليقات: 3834 ] نشر منذ 10 دقائق
ههههههههههههههه هع هع
الهذلى[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 5 دقائق
هذا تحايل على الاحكام التى صدرت ضد الصندوق العقاري
يحاولون يصفون حتى مايبقى الاعدد بسيط من من قدم على الصنوق بشرط الارض ويصرفون لهم حسب حكم المحكه وكل واحد يشوف اللى يخارجه