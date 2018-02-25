تحويل طلبات ” قرض بدون أرض ” من ” العقاري ” إلى ” الإسكان “

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الإسكان أنه تم تحويل طلبات المتقدمين بطلب قرض بدون شرط الأرض، من صندوق التنمية العقاري إلى الوزارة.

وأكدت الإسكان أنها تعمل حاليًا على تحديث منتج القرض، موضحه أنه فور الانتهاء من ذلك سيتم الإعلان عنه بكامل تفاصيله.

وأجابت الوزارة على استفسارات المتقدمين على منتج قرض بدون شرط الأرض، لافتة إلى أن كل ما عليهم هو الدخول على حسابهم في البوابة الإلكترونية للوزارة وتحديث بياناتهم.