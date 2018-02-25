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هاجري بيشة يسلم كأس طائرة الثنية لثانوية حسان بن ثابت

هاجري بيشة يسلم كأس طائرة الثنية لثانوية حسان بن ثابت
سياف المنبهي(صدى):

سلم مدير التعليم بمحافظة بيشة أ.نايف الهاجري و بحضور مساعده للشؤون التعليمية أ.خالد الغامدي طلاب ثانوية حسان بن ثابت كأس بطولة الطائرة التي أجريت بمكتب تعليم الثنية خلال الأسبوعين الماضيين , كما سلم ميداليات المركز الثاني طلاب ثانوية جرير بن عبدالله .
وكرم مدير التعليم لجان التحكيم و اللجنة المنظمة من نشاط الطلاب و قائد ث.الإمام تركي بن عبدالله المستضيفة للبطولة .
حضر مبارة الختام مدير مكتب تعليم الثنية أ.صالح القرني و مدير الإشراف التربوي أ.ناصر محمد الشهراني و رئيس نشاط الطلاب أ.علي سعدالله الغامدي و عدد من مشرفي إدارة التعليم و مكتب الثنية .

يذكر أن البطولة أقيمت برعاية لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالثنية التي ترتبط بعقد شراكة مع مكتب التعليم .

 

 

 

 

 

 


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