هاجري بيشة يسلم كأس طائرة الثنية لثانوية حسان بن ثابت

سياف المنبهي(صدى):

سلم مدير التعليم بمحافظة بيشة أ.نايف الهاجري و بحضور مساعده للشؤون التعليمية أ.خالد الغامدي طلاب ثانوية حسان بن ثابت كأس بطولة الطائرة التي أجريت بمكتب تعليم الثنية خلال الأسبوعين الماضيين , كما سلم ميداليات المركز الثاني طلاب ثانوية جرير بن عبدالله .

وكرم مدير التعليم لجان التحكيم و اللجنة المنظمة من نشاط الطلاب و قائد ث.الإمام تركي بن عبدالله المستضيفة للبطولة .

حضر مبارة الختام مدير مكتب تعليم الثنية أ.صالح القرني و مدير الإشراف التربوي أ.ناصر محمد الشهراني و رئيس نشاط الطلاب أ.علي سعدالله الغامدي و عدد من مشرفي إدارة التعليم و مكتب الثنية .

يذكر أن البطولة أقيمت برعاية لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالثنية التي ترتبط بعقد شراكة مع مكتب التعليم .