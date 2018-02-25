أول سعودية تعمل بمحطة وقود: المرأة أثبتت تميزها في كل المهن

عادل الحربي (صدى):

أكدت أول سعودية تعمل بمحطة وقود مرفت بخاري، أن المرأة السعودية أثبتت تميزها وقدرتها على الإنجاز في كل المهن والقطاعات التي وكلت اليها.

وأوضحت بخاري أنها تعمل كمشرفة عامة على كل الخدمات المقدمة في محطة الوقود ، وأنه لا يوجد لديها مكتب، لكنها تزور المحطة من حين لآخر للاطمئنان على مسيرة العمل.

وأشارت إلى أن المشكلة الوحيدة لتي تواجه النساء في مثل هذه المهن هي فكرة تقبل المجتمع فقط لاغير، مؤكدة أن مهنتها بمحطة الوقود مثلها مثل أي مهنة، لافتة إلى أنه لا توجد امرأة ” عاطلة ” في المجتمع حتى ربة المنزل ، فهي تعمل على مدار اليوم وتربي وتطبخ وتدرس الأطفال.