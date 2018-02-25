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البارسا يتصدر.. ترتيب الدوري الإسباني في الجولة الـ25

البارسا يتصدر.. ترتيب الدوري الإسباني في الجولة الـ25
نواف السالم(صدى):

أقيمت أمس السبت، 4 مباريات ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني، كان أبرزهم مباراة ريال مدريد أمام ألافيس وبرشلونة أمام جيرونا، وواصل البارسا صدارته للترتيب.

جاءت نتائج مباريات السبت كالتالى:

سيلتا فيجو 2 × 0 إيبار
سيلتا فيجو رفع رصيده إلى 35 نقطة ليحافظ على تواجده فى المركز السابع، وترك إيبار خله فى المركز الثامن بفارق الأهداف.
ريال مدريد 4 × 0 ألافيس
الريال حقق فوزاً كبيراً على ألافيس برباعية نظيفة، ليصل رصيده إلى 51 نقطة، ويواصل الحفاظ على المركز الثالث فى جدول الترتيب.
ليجانيس 0 × 0 لاس بالماس
ليجانيس وصل رصيده إلى 30 نقط فى المركز الثانى عشر، بينما ظل لاس بالماس فى المركز الـ 17 بمنطقة الخطر برصيد 19 نقطة.
برشلونة 6 × 1 جيرونا
البارسا حوَّل تأخره أمام جيرونا إلى فوز كاسح بسداسية مقابل هدف، ليظل البارسا متربعاً على صدارة الترتيب، برصيد 65 نقطة.

 

 


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