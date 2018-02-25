إطلاق الألعاب النارية في الصين لقتل الأرواح الشريرة خلال الاحتفال بعام الكلب

بكين(صدى):

أطلق الصينيون الألعاب النارية والمهرجانات للتخلص من الأرواح الشريرة خلال احتفالات عام الكلب، فى الحى الصينى الأول، واستمرت الفعاليات الاحتفالية وإشعال البخور والدخان مع ممارسة طقوس غريبة فى الصين، احتفالا بقدوم السنة القمرية الجديدة التى يطلقون عليها “عام الكلب”، حيث زار آلاف الصينين المعابد .

وتدفق آلاف المواطنين والسياح على جسر على البحيرة الغربية فى هانجتشو بمقاطعة تشجيانج، حيث يقضون من السنة القمرية الجديدة فى الهواء الطلق، وذلك وسط أجواء من الفرحة والبهجة التى تتخللها اطلاق كثيف للألعاب النارية لتزين السماء مع حلول المساء.

وتعد هذه المناسبة أهم وأكبر الأعياد التقليدية فى الصين التى تجرى له استعدادات ضخمة فى جميع أنحاء العالم، فلا تقتصر الصين على الاحتفالات والمهرجانات الداخلية فقط بل تنظم الجاليات الصينية حول العالم احتفالات هائلة بمناسبة بدء السنة الصينية الجديدة.