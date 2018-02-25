زوار الجنادرية من أمام لوحات الشهداء .. أنتم أحياء في قلوبنا

سعيد العجل(صدى):

تميزت أجنحة القطاعات الأمنية و العسكرية المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “ الجنادرية 32 “ بلمسة الوفاء لشهداء الواجب الذين ضحوا بحياتهم دفاعا وحماية للوطن ومواطنيه والمقيمين فيه.

وحرصت القطاعات الأمنية و العسكرية على حضور شهداء الواجب في المهرجان الوطني، من خلال لوحات ضمتهم صورهم في مواقع مخصصة توقف عندها زائري المهرجان، ووجدوا فيها أجمل ما التقطته عدساتهم في أجنحة وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، بالإضافة إلى أجنحة رئاسة أمن الدولة ، والقطاعات العسكرية.

وقد جعلت لوحات العز كبار السن من الرجال والنساء يرفعون أيديهم للسماء عندها داعين رب العباد بأن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يتقبلهم في الشهداء ، كما توقف الشبان والشابات أمام صور الأبطال يتأملون عظم التضحية التي قدموها ، وما حققته بطولاتهم من حماية لأمن الوطن واستقراره ، فيما تأمل الأطفال صور الشهداء معبرين بمشاعرهم من خلال أداء التحية العسكرية بنظرات بريئة شامخة.