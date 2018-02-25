بالصور.. طرق عسير تقوم بصيانة اللوحات الإرشادية بعقبة الصماء

سعيد العجل(صدى):

قامت إدارة الطرق بمنطقة عسير بأعمال الصيانة لعقبة الصماء التي تربط بين محافظة رجال ألمع ومدينة أبها حيث قام المختصون بوضع العديد من اللوحات الإرشادية للسائقين بدلاً من اللوحات الموجود نظراً لتأثرها بالعوامل الجوية التي طمست ومحت معالمها ، إضافة إلى القيام بالعديد من أعمال الصيانة وتفقد العقبة وما تحتاج إليه من أعمال ترميم وإنارة وغيرها.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود إدارة الطرق بمنطقة عسير في تلمس جميع احتياجات سالكي عقبة الصماء وتنبيه السائقين عن منحنيات الطريق والمحافظة على سلامتهم .