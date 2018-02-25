سوريا تطالب بتطبيق قرار وقف إطلاق النار في عفرين

دمشق(صدى):

طالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفرى، بتطبيق قرار وقف إطلاق النار فى بلاده على كل الأراضى السورية، بما فيها عفرين والأراضى التى تحتلها القوات الأمريكية والجولان السورى المحتل.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” مساء السبت، عن الجعفرى قوله “إنه يجب تطبيق 29 قرارًا آخر بشأن الوضع فى سوريا منها 13 قرارًا لمكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى أن الإرهابيين المتمركزين فى غوطة دمشق الشرقية استهدفوا المقر الرئيسى للهلال الأحمر السورى فى العاصمة السورية بعدة قذائف.

وأكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، أنه يجب أن تتوقف حكومات (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) عن عقد اجتماعاتها وعن وضع خطط استراتيجية تذكر بعهد الاستعمار وتهدف لتقسيم سوريا وتغيير نظام الحكم فيها بالقوة.

ولفت إلى أن الحكومة السورية، تعاملت بجدية مع كل المبادرات والتزمت بها حرصا على حياة مواطنيها، كاشفًا أن السلطات السورية دعت المجموعات المسلحة فى الغوطة الشرقية إلى إلقاء السلاح وأمنت للمدنيين ممرات خروج آمنة، وكان مجلس الأمن الدولى وافق على قرار مقدم من الكويت والسويد بشأن وقف إطلاق النار فى سوريا لمدة 30 يومًا.