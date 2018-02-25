مبتعث يحول موقف سيارته لمجلس ضيافة لتقديم القهوة العربية للأجانب

علي القحطاني (صدى):

قام مبتعث سعودي بأمريكا بتحويل موقف سيارته إلى مجلس ضيافة يقدم فيه القهوة العربية للطلاب الأمريكيين زملائه.

وأنشأ الطالب المبتعث هذا المجلس منذ 4 سنوات على الطراز الشعبي، يستقبل فيه أبناء الجنسيات المختلفة، بهدف تعريف الأمريكان والطلاب الأجانب بالقهوة العربية وأصول الضيافة العربية.

ويدرس الطالب سطام الشمري الهندسة الكهربائية بشيكاغو، وهو من أبناء محافظة دومة الجندل.