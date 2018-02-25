” هدية زواج ” تتسبب في مصرع عريس وإصابة العروس

نيودلهي(صدى):

لقي عريس مصرعه في منطقة أوديشا شرقي الهند، إثر انفجار طرد ضمن الهدايا التي تسلمها احتفالا بزواجه، بينما أصيبت الزوجة بجروح طفيفة.

وبحسب التحقيقات انفجرت إحدى هدايا الزواج التي تلقاها العروسان، مساء الجمعة ،حيث احتوى الطرد على قنبلة مصممة للانفجار عند فتح الغلاف، ولم يكن يحوي اسم المرسل أو عنوانه.

وتزوج الشاب والفتاة في الثامن عشر من شهر فبراير الجاري ، وأكدت الشرطة أن دوافع الجريمة غير واضحة إلا أنها رجحت أن يكون الجاني أحد أبناء المنطقة.