توقعات الأرصاد لطقس اليوم الأحد

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر هطول الامطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد الى نجران.

في حين تنخفض درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة، ويتوقع تكون الضباب في الصباح الباكر على الاجزاء الشمالية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.