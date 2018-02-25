فيديو صادم لمسنين يتعرضون للتعذيب بإحدى دور الرعاية

القاهرة(صدى):

كشف فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، عن المعاملة القاسية التي يتعرض لها المسنين بإحدى دور الرعاية بمصر، حيث أكد كبار السن المتواجدون بالدار أنهم يتعرضون لسوء المعاملة ةالإهانة وعدم الاهتمام.

وسرد أحد المسنين ما يتعرض له من سوء معاملة من العاملين بالدار، مشيرا إلى أنه يتعرض إلى الضرب والتعذيب، ويجبر على الاستحمام بمياه باردة في الشتاء.

وأكد أن إدارة الدار لا تفعل شيئا لهم، لافتا إلى سوء الطعام ،وأن العاملين يقومون بضرب وسرقة المسنين.