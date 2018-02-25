الادارة العامة للمجاهدين تساند الحرس الوطني في تنظيم مهرجان الجنادرية

سعيد العجل(صدى):

تشارك الادارة العامه للمجاهدين في مهام التنظيم الداخلي والخارجي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية بالتعاون مع الحرس الوطني والقطاعات الأخرى المساندة ، حيث يتولى منسوبوا الادارة العامه للمجاهدين مهام المساندة في تنظيم الحركة المرورية وتنظيم دخول وخروج الزوار، عبر 20 مركبة، و 100 فرد في الوردية الواحدة.

وتتولى ادارة المجاهدين مسؤولية تنظيم وحراسة المواقف الخارجية للزوار ، كذلك متابعة التزام الباعه المتجولين بالاماكن المخصصه التي حددتها ادارة المهرجان لهم، ومعالجة ما يطرأ من حالات عبر فرق ميدانية منتشرة حول المهرجان.

وتساند ادارة المجاهدين وزارة الحرس الوطني في تنظيم وحراسة المواقف الداخلية، ومساعدة الزوار في التوجية والارشاد إلى مواقع الفعاليات والأجنحة المختلفه، ومساعدة الجهات المختصة في العثور على الأطفال التائهين عن ذويهم حيث يتم يوميا التعامل مع 10 إلى 15 طفل تائه يومياً.

الجدير بالذكر أن الادارة العامة للمجاهدين تضطلع بمهام أمنية لمساندة حرس الحدود حيث تمثل الخط الثاني في تنفيذ نظام أمن الحدود بالمناطق الحدودية الجنوبية، كما تشارك ادارة المجاهدين في مهمة الحج سنوياً، بالاضافة الى مساندة مهام حراسة المنشآت البترولية ، وحفارات البترول، والمطارات، وحراسة المنتزهات البرية والمحميات.