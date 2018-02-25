محمد صلاح وكين.. نفس عدد الأهداف في صدارة البريميرليج

ماجد محمد(صدى):

تساوى النجم المصرى الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول فى صدارة هدافى الدورى الإنجليزى مع هارى كين نجم هجوم توتنهام، برصيد 23 هدفًا، وذلك بعدما سجل الفرعون المصرى هدفًا فى شباك وستهام.

محمد صلاح سجل الهدف الثانى لفريقه ليفربول فى شباك وستهام، فى الدقيقة 51، من عمر المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب “أنفيلد” ضمن الجولة 28 من البريميرليج، ليصبح الهدف رقم الـ23 له فى الموسم الحالى من البريميرليج، ويتساوى مع هارى كين فى صدارة الهدفين، بفارق هدفين عن سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتى.

ورفع محمد صلاح أيضًا رصيده إلى 31 هدفًا مع ليفربول فى 37 مباراة بجميع المسابقات منذ بداية الموسم، ليتساوى كذلك مع لويس سواريز الذى كان آخر لاعب يسجل 31 هدفًا فى موسم واحد مع ليفربول (2013 – 2014)، وذلك قبل انتقاله إلى برشلونة الإسبانى.